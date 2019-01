Buchautor

Gerasimos Bekas

Gerasimos Bekas, geboren 1987, wuchs in Griechenland und Franken auf. Er lebt als Autor und Theatermacher in Berlin und Athen. 2013 war er Stipendiat der Bayerischen Akademie des Schreibens. 2014 gewann er den taz-Publikumspreis beim Open Mike. Aktuelle Produktionen: "Glitsch-Gott" (Maxim Gorki Theater,2015), "G for Gademis" (Griechisches Nationaltheater, 2015) und "Das große Wundenlecken" (Theater Augsburg, 2016/17). "Alle Guten waren tot" ist sein erster Roman.