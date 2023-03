Buchautor

Gerald Fleischmann

Gerald Fleischmann, geboren 1973 in Wien, ist ein österreichischer Kommunikationsleiter. Er studierte an der Universität Wien Politik- und Kommunikationswissenschaft und schloss die Ausbildung mit einem Magistertitel ab. In der Koalition von ÖVP und FPÖ ab 2017 war Fleischmann stellvertretender Kabinettchef von Kanzler Sebastian Kurz und Leiter der neu geschaffenen Stabsstelle für strategische Kommunikationsplanung[4]. Später, in der Koalition von ÖVP und Grünen ab 7. Jänner 2020, wurde er Kanzlerbeauftragter für Medienpolitik. Seitdem Thomas Schmid im Zuge der Ermittlungen rund um die ÖVP-Korruptionsaffäre Fleischmann schwer belastet, ermittelt die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen Fleischmann als Beschuldigten. Er steht im Verdacht der Untreue und Bestechlichkeit.