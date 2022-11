Buchautor

Gabriela Garcia

Gabriela Garcia, geboren 1984, ist Schriftstellerin, Lyrikerin und Journalistin. Sie wuchs in Miami auf. Sie zählt sich, wie sie in einem Interview mit der Vogue verriet, zur "Latinx community" beziehungsweise Abweiseheit einer Community, da Zugehörigkeit zur Latin-Community den Individuen oft auferlegt werde. Mütterlicherseits ist sie kubanischen, väterlicherseits mexikanischen Ursprungs, wobei in Amerika viel gestritten werde, ob Kubaner überhaupt zur Latin Community zu zählen seien.