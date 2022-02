Buchautor

Fritz Meyer

Fritz Meyer, 1914 in Zürich geboren, lebte während seiner Ausbildung zum Sekundarlehrer an der Universitat Zürich jeweils länger in London (1934) und Paris (1935, 1937) auf. 1937 trat er eine Stelle in Bassersdorf bei Zürich an. Im April 1946 gab er die Lehrtätigkeit auf und ging, gemeinsam mit Isebies Chessex, die er 1949 heiratete, nach Paris. Hier konnte er sich dem eigenen Schreiben widmen und seine 1945 begonnene Rezensionstatigkeit für die NZZ u.a. fortsetzen. Nach einem Aufenthalt in Ascona starb Fritz Meyer 1964 in einer Zürcher Klinik.