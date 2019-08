Buchautor

Frederik Obermaier, geboren 1984 in Eggenfelden, ist ein deutscher Journalist, Politikwissenschaftler und Buchautor. Er studierte an den Katholischen Universitäten Eichstätt und Bogotá Journalistik und Politikwissenschaft. Er ist Mitglied des International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Schwerpunktmäßig befasst er sich mit den Themen Nahost, Terrorismus, Extremismus und Nachrichtendiensten weltweit. Er ist einer der deutschen Journalisten, die an den internationalen Offshore-Leaks-, Luxemburg-Leaks und Swiss-Leaks-Enthüllungen sowie an dem Projekt Der geheime Krieg über Deutschlands Rolle im US-Drohnenkrieg mitarbeiteten. Zusammen mit dem Journalisten Bastian Obermayer initiierte er 2016 die weltweiten Panama-Papers-Enthüllungen und wurde dafür 2017 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.