Franz Dahlem

Franz Dahlem, geboren 1938 in München, ist gelernter Bierbrauer und Buchhändler und gründete als Autodidakt 1962 mit Heiner und Six Friedrich die Galerie Friedrich+Dahlem, in der sie das Münchner Pub likum mit avantgardistischen Positionen herausforderten. Ab 1967 beriet Dahlem in Darmstadt den Wella-Erben Karl Ströher und vermittelte dessen Ankauf der kompletten ersten Beuys-Ausstellung in Mönchengladbach (heute Block Beuys im Hessischen Landesmuseum Darmstadt) sowie der bedeutenden amerikanischen Pop-Art Sammlung Kraushar aus New York.