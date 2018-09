Buchautor

Franklin Foer

Franklin Foer, geboren 1974 in Washington D.C, ist ein amerikanischer Journalist. Er ist für den Atlantic tätig und war Herausgeber der New Republic. Außerdem veröffentlichte in Slate, der New York Times und dem Wall Street Journal. Foer, älterer Bruder der Autoren Jonathan Safran und Joshua Foer, lebt in Washington, D.C.