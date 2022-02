Buchautor

Filip Müller

Filip Müller, 1922 in Sered in der Tschechoslowakei geboren, war ein slowakischer Überlebender des Sonderkommandos im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Er übrelebte die Massenvernichtung in den Krematorien und Gaskammern des Lagers und dokumentirte sie später. Seine Erinnerungen an seine Gefangenschaft und erzwungene Arbeit im Sonderkommando machte er der Öffentlichkeit durch sein Buch "Sonderbehandlung" und durch Interviews mit Claude Lanzmann für den Dokumentarfilm "Shoah" zugänglich. Müller starb 2013 in Mannheim.