Buchautor

Felix Stephan

Felix Stephan, 1983 in Ost-Berlin geboren, hat Journalismus und Literaturwissenschaft in Leipzig studiert. Er hat als Redakteur bei Zeit Online und der Literarischen Welt gearbeitet und ist seit 2018 Redakteur im Feuilleton der SZ. "Die frühen Jahre" ist sein Romandebüt. Felix Stephan lebt in Berlin und im Elsass.