Buchautor

Eva Meyer-Hermann

Eva Meyer-Hermann, geboren 1962 in Köln, studierte Kunstgeschichte, klassische Archäologie und Städtebau an der Staatlichen Kunstakademie in Stuttgart und der Universität Bonn und arbeitet heute als Publizistin und Ausstellungsmacherin. Sie ist seit 1991 für Museen und private Institutionen im nationalen und internationalen Kontext tätig.Ausstellungen u. a.: Andy Warhol: Other Voices Other Rooms.