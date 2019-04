Buchautor

Eva-Maria Thüne

Eva-Maria Thüne ist seit 2001 ordentliche Professorin für Deutsche Sprache und Sprachwissenschaft an der Universität Bologna in Italien. Sie hat sich u.a. mit Narrationen von "Jeckes" in Israel beschäftigt und forscht derzeit zu Sprachbiografien jüdischer Migranten der 1930er Jahre nach Großbritannien.