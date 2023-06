Buchautor

Erich Unglaub, geboren 1947 in Friedberg/Bayern ist Literaturwissenschaftler. Er war Dozent für Deutsche Literatur und Komparatistik an den Universitäten Aarhus (Dänemark), München und Innsbruck, von 1995-2012 war er Professor für Deutsche Literatur an der Universität Flensburg und an der Technischen Universität Braunschweig. Seit 1983 ist er Mitglied der internationalen Rilke-Gesellschaft und war von 2014-2021 deren Präsident.