Buchautor

Enrico Deaglio

Enrico Deaglio, geboren 1947 in Turin, begann seine Medizinerkarriere in einer Turiner Notfallambulanz; in der FIAT-Stadt gehörte er zu den Mitbegründern (neben Erri de Luca, Massimo Carlotto u.v.a.) des außerparlamentarischen linken Bündnisses Lotta Continua, das sich in den fernen 60er/70er Jahren für den gemeinsamen Kampf rebellierender Studenten und Industriearbeiter einsetzte. Für die gleichnamige Tageszeitung (Lotta Continua) arbeitete er als Herausgeber, später auch für andere wie La Stampa, in Rom dann für Il Manifesto, Panorama und für die Kulturwochenzeitung Diario.

Sein erstes, auch ins Deutsche übersetzte Buch "Die Banalität des Guten. Geschichte des Hochstaplers Giorgio Perlasca, der 5200 Juden das Leben rettete" wurde zu einem Drehbuch für den meist gerühmten italienischen Fernsehfilm "Perlasca, an Italian Hero" (jetzt Netflix) und ein internationaler Erfolg. Unter seinen insgesamt 20 Büchern ist auch das dreibändige Werk "Patria" (2018), eine monumentale Sozialgeschichte des zeitgenössischen Italien von 1967 - 2010. Der nächste und letzte Band über die Jahre 2010 - 2019 wird Ende dieses Jahres erscheinen.

Deaglio hat viele Jahre lang über die USA berichtet, unter anderem über die AIDS-Epidemie und den ersten und zweiten Golfkrieg. Inzwischen lebt er in San Francisco, zusammen mit seiner Frau Cecile, deren Familie in Louisiana die wichtigste Informationsquelle für seinen Essay "Storia vera e terribile tra la Sicilia e l'America" ist.