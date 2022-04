Buchautor

Emma Dabiri

Emma Dabiri, geboren 1979, wuchs als Tochter einer nigerianischen Mutter und eines irischen Vaters in Atlanta und Dublin auf. Mit ihrem Debüt "Don't Touch My Hair" landete sie 2019 auf der Shortlist für den Irish Book Award. Sie schreibt unter anderem für den Guardian, die Irish Times und Vice. Dabiri lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in London, wo sie an der School of Oriental and African Studies (SOAS) an der University of London lehrt.