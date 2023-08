Buchautor

Elle McNicoll

Elle McNicoll, geboren 1992, kommt ursprünglich aus Schottland und lebt inzwischen in London. Sie arbeitete als Lektorin, bevor sie sich dem Schreiben widmete. Ihr Debüt 'Wie unsichtbare Funken', der den Waterstones Book Prize of the Year gewann, wurde auf Anhieb zum Bestseller.