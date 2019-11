Buchautor

Elise Julien

Elise Julien, geboren 1976, studierte in Paris und Berlin, promovierte zum Ersten Weltkrieg und lehrt am Institut d'Etudes politiques in Lille (Frankreich). Sie ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der ministerienübergreifende Mission du Centenaire und des Editorial Board "1914-1918 online". Publikationen zum Ersten Weltkrieg (Geschichte, Erinnerung, Totenehrung, historische Kontroversen) und zu den deutsch-französischen Beziehungen (19. Und 20. Jahrhundert).