Buchautor

Dorothy West

Dorothy West, geboren 1907 in Boston, USA, gründete 1934 die Literaturzeitschrift Challenge und war Mitbegründerin der Schwarzen Literaturbewegung "Harlem Rennaissance". Als Schriftstellerin feierte sie große Erfolge in den frühen dreißiger und vierziger Jahren. Mit 'The Living is Easy' erschien 1948 ihr erster Roman. Ihr zweiter Roman, 'Die Hochzeit', erschien 1995 erstmals in den USA. Nachdem sie viele Jahre auf Martha's Vineyard gelebt hatte, verstarb Dorothy West 1998 in Boston.