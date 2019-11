Buchautor

Doris Unzeitig

Doris Unzeitig, geboren 1969 in Österreich, war Lehrerin an einer oberösterreichischen Dorfschule und wurde dann Leiterin der Berliner Spreewald-Grundschule im Schöneberger Nordkiez. Im September 2018 gab sie ihre Stelle in Berlin auf und kehrte wieder nach Österreich zurück. Seit 2019 ist sie Direktorin einer Volksschule in Salzburg.