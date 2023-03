Buchautor

Dominic Oppliger

Dominic Oppliger, geboren 1983 in Schlieren), aufgewachsen im Aargau, lebt in Zürich. Veröffentlichte als Musiker bis 2015 in verschiedenen Formationen mehrere Alben (u.a. Doomenfels), tourte, jobbte, gärtnerte, erwarb einen Bachelor in Sozialer Arbeit und absolvierte 2014-2017 den Master Transdisziplinarität an der der ZHdK. Seit 2017 gleichenorts sowie im MA Kulturpublizistik wissenschaftlicher Mitarbeiter mit u.a. Lehrtätigkeiten in kreativem Schreiben und Textbesprechung. 2018 erschien die Mundartnovelle "acht schtumpfo züri empfernt" in der edition spoken script im Verlag Der gesunde Menschenversand. Im März 2023 erscheint ebenda der Mundartroman "giftland".