Carlsen Verlag, Hamburg 2019

ISBN 9783551553904, Gebunden, 144 Seiten, 12.00 EUR

Für Fred und seinen besten Freund Jonas ist jeder Tag ein Abenteuer. Am liebsten spielen sie in der verlassenen Fabrik, ganz in der Nähe der Grenze zu West-Berlin. Doch als bekannt wird, dass Jonas' Mutter…