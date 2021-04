Buchautor

Dietrich Schotte

Dietrich Schotte, geboren 1981 in Flensburg, hat Philosophie, Germanistik und Logik & Wissenschaftstheorie an der Universität Leipzig sowie evangelische Theologie an der Universität Leipzig und der Philipps-Universität Marburg studiert. Er unterrichtet an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Uni Leipzig.