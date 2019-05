Buchautor

David Keenan

David Keenan, 1971 in Schottland geboren, ist Musiker und Autor. In den Neunzigerjahren war er Gründungsmitglied mehrerer Undergroundbands, u.a. 18 Wheeler, Telstar Ponies und Taurpis Tula. Bekannt wurde er durch seine Arbeiten für die Zeitschrift The Wire, wo er sich vor allem mit Musikrichtungen wie Noise, Free Folk und Industrial Rock auseinandersetzte. David Keenan arbeitete als Rundfunkredakteur und kuratierte zahlreiche Independent-Festivals. Mit seiner Partnerin, der Künstlerin Heather Leigh Murray, betrieb er über zehn Jahre lang ein eigenes Recordlabel. Er lebt in Glasgow.