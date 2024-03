Buchautor

Daniel Mullis

Daniel Mullis, geboren 1984 in Luzern, Schweiz, studierte Geographie und Geschichte in Frankfurt am Main und Bern. Seine Forschungsinteressen liegen innerhalb der kritischen Geographie insbesondere in den Themenfeldern politische Philosophie und Raumproduktionen, Neoliberalisierung, Sozialproteste sowie Krisendynamiken. Er ist Leiter des DFG-Projektes "Alltägliche politische Subjektivierung und das Erstarken regressiver Politiken" am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main.