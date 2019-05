Buchautor

Gro Dahle, geboren 1962 in Oslo, studierte an der Universität Oslo sowie an der Universität Telemark Kreatives Schreiben. 1987 debütierte sie mit der Gedichtsammlung "Audien", die große Resonanz auslöste. Seither hat sie sich einen Namen als Lyrikerin und Romanautorin gemacht. Sie lebt mit ihrem Mann Svein Nyhus in Tjøme, Vestfold.