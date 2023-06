Buchautor

Curdin Ebneter

Curdin Ebneter, geboren 1949 in Sierre, ist Museumsleiter, Übersetzer und Winzer. Er absolvierte sein Studium der Romanistik und Slawistik in Zürich und Padua. Von 1986 bis 2014 war er Kurator der Fondation Rilke in Sierre; von 1992 bis 2021 Sekretär der internationalen Rilke-Gesellschaft.