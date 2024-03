Buchautor

Claus Beisbart

Claus Beisbart, geboren in Bayreuth, ist ein deutscher Philosoph. Nach dem Studium der Philosophie, Physik und Mathematik an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und der Eberhard-Karls-Universität Tübingen erwarb er 1997 das Diplom in Physik an der LMU. Seit 2012 ist er Extraordinarius für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Bern. Seine Forschungsinteressen sind Wissenschaftsphilosophie (Epistemologie von Modellierung und Simulation, Deutungen und Anwendungen des Wahrscheinlichkeitsbegriffs), Philosophie der Physik (Philosophie der Raumzeit und der Kosmologie), Praktische Philosophie (Grundlagen der Ethik, kollektive Entscheidungen).