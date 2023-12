Buchautor

Claudia Novak

Claudia Novak war in einer Wiener Anwaltskanzlei tätig, bevor sie sich Meditation und Yoga widmete und sich in strategischer Kommunikation an der Donau Universität Krems vertiefte. Als Kuratorin der TEDx Bühne ebnete sie zahlreichen Speaker:innen den Weg auf die Bühne. Diese Einsichten bündelt sie in ihrem Beratungsunternehmen Women on Stage! zu einem Angebot an Seminaren, Coachings und Onlinekursen. Sie lebt mit ihrer Familie in Linz.