Buchautor

Christian R. Ulbrich

Christian R. Ulbrich studierte Rechtswissenschaften in Konstanz mit dem Schwerpunkt Rechtliche Grundlagen der Wirtschaftstätigkeit. Nach einer Tätigkeit in der Unternehmensberatung war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Zürich und Basel. Ulbrich war zudem Gastdozent an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen und leitet heute das von ihm mitbegründete Forschungsprojekt zur Digitalisierung in Staat und Verwaltung (e-PIAF) an der Universität Basel.