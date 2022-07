Buchautor

Christian Friedrich Laukhard

Christian Friedrich Laukhard wurde 1757 in Wendelsheim/ Pfalz als Sohn eines lutherischen Pfarrers geboren. Ohne Interesse studierte er Theologie und wurde 1783 zum Magister promoviert. Auf Grund seiner Schulden verpflichetet er sich für die preußische Armee und nahm am Feldzug gegen Frankreich teil, an der Kanonade von Valmy, bei der Belagerung von Mainz und der Entsetzung Frankfurts. 1795 kehrte er nach Halle zurück und schrieb zahlreiche Romane, Sachbücher und seine Memoiren. Laukhard starb 1822 in Kreuznach.