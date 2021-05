Buchautor

Christa von Bernuth

Christa von Bernuth, geboren 1961 in München, ist Schriftstellerin und Journalistin. Ihre Kriminalromane "Die Stimmen", "Untreu", "Damals warst du still" und "Innere Sicherheit" wurden mit Mariele Millowitsch und Hannah Herzsprung in den jeweiligen Hauptrollen verfilmt und in mehrere Sprachen - unter anderem ins Schwedische, Holländische und Russische - übersetzt. "Tief in der Erde" ist ihr erster Roman, der von einer wahren Begebenheit inspiriert wurde. Sie lebt mit ihrem Mann in München.