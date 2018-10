Buchautor

Chinelo Okparanta

Chinelo Okparanta, geboren 1981 in Port Harcourt/ Nigeria, emigrierte im Alter von zehn Jahren mit ihrer Familie in die USA, wo sie auch studierte. Ihr erster Roman Under the Udala Trees erschien 2015. Sie unterrichtet derzeit Kreatives Schreiben an der Bucknell University, Lewisburg/ USA.