Buchautor

Charlotte Perkins Gilman

Charlotte Perkins Gilman, 1860 in Hartford in Connecticut geboren, gelang 1892 mit der Erzählung "Die gelbe Tapete" 1892 der literarische Durchbruch. Später trat sie vor allem durch gesellschaftskritische Studien in Erscheinung, u. a. über die finanzielle Abhängigkeit der Frau. Sie starb 1935 in Pasadena, Kalifornien.