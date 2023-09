Rotpunktverlag, Zürich 2023

ISBN 9783039730032, Gebunden, 272 Seiten, 29.00 EUR

Durchschnittliche Mitteleuropäer trinken zwei oder drei Tassen Kaffee am Tag, Nordeuropäer noch mehr. Kaum jemand denkt dabei an die Arbeit, die Armut und die Umweltzerstörung, die in dieser Alltagsdroge…