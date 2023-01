Buchautor

Catharina Elisabeth Goethe

Catharina Elisabeth Goethe, geboren 1731 in Frankfurt am Main als Catharina Elisabeth Textor, war die Mutter von Johann Wolfgang von Goethe. Sie war auch bekannt unter ihrem Spitznamen Frau Aja sowie als Frau Rat unter dem Titel ihres Ehemanns. 1748 heiratete sie den wirklichen kaiserlichen Rath Johann Caspar Goethe, der älteste Sohn, Johann Wolfgang wurde 1749 geboren. Doch Catharina Elisabeth Goethe wurde mit ihren Briefen auch aus eigenem Recht bekannt. Sie starb 1808 in Frankfurt am Main.