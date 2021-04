Buchautor

Casey Cep

Casey Cep wurde 1985 an der Ostküste Marylands geboren und ist Schriftstellerin. Sie hat Amerikanistik in Harvard und als Rhodes Scholar in Oxford, UK Theologie studiert. Ihre Arbeiten erschienen u.a. im New Yorker, in der New York Times und in The New Republic. "Grimme Stunden" ist ihr erstes Buch.