Buchautor

Bruno Jasienski

Bruno Jasieński, geboren 1901 in Klimontów, war das Enfant terrible des polnischen Futurismus der Zwischenkriegszeit, Poet und Autor, Dichter und Kommunist. 1924 floh er aus Polen nach Frankreich, trat dort der KPF bei, wurde aber nach der Veröffentlichung von "Pest über Paris" als Fortsetzungsroman in der Zeitung "L'Humanité" 1928 des Landes verwiesen. Er geht ins Exil in die Sowjetunion, wo er 1938 dem stalinistischen Terror zum Opfer fällt.