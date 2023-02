Buchautor

Brendan Behan

Brendan Francis Aidan Behan (irisch Breandán Ó Beacháin), geboren am 9. Februar 1923 in Dublin, gestorben am 20. März 1964 ebenda, war einer der bedeutendsten irischen Dramatiker und Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Behan, der zeitweilig auch als Journalist arbeitete, schrieb sowohl in englischer als auch in irischer Sprache. In seiner Jugend war er Aktivist der IRA.