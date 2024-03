Buchautor

Blixa Bargeld

Blixa Bargeld, geboren 1959 als Hans-Christian Emmerich in Westberlin, ist Musiker, Performance-Künstler, Komponist, Autor und Schauspieler. Bargeld war Mitbegründer der Bands "Einstürzende Neubauten" und von "Nick Cave and the Bad Seeds". Er war an war an Theaterprojekten von Heiner Müller, Werner Schwab und Peter Zadek beteiligt und inszenierte u.a. bei den Salzburger Festspielen, komponiert aber auch nach wie vor noch. Bargeld lebt in Berlin und San Francisco.