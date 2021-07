Buchautor

Birgit Schlieps

Birgit Schlieps, geboren 1966 in Stuttgart, lebt und arbeitet in Berlin. Sie studierte Architektur und Bildende Kunst (Bildhauerei und Multi Media) an der Universität der Künste, Berlin und an der Cooper Union, School of Architecture and Art, New York. Areal ihrer künstlerischen Arbeit ist der urbane Raum als Phantom, Mythos und Konstruktion.