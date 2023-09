Buchautor

Bessora

Bessora, geboren 1968 in Brüssel, wuchs in Europa, den USA und Afrika auf. Nach einigen Jahren im internationalen Finanzwesen in Genf studierte sie Anthropologie und promovierte an der Pariser École des Hautes Études en Sciences Sociales. Seit 1999 veröffentlicht sie Kurzgeschichten und Romane. Bessora wurde 2022 zum Chevalier des Artes et des Lettres ernannt.