Buchautor

Berthe Arlo

Berthe Arlo, geboren in den 1940er Jahren in Berlin, arbeitete in den unterschiedlichsten Jobs zum Geldverdienen, unter anderem war sie neunzehn Jahre lang in einem Altersheim im Nachtdienst als Pflegehelferin tätig, von Mitte der 1980er bis Mitte der Nuller-Jahre.