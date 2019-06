Buchautor

Bernard E. Harcourt

Bernard E. Harcourt, geboren 1963 in New York, ist Professor für Rechts- und Politikwissenschaften an der Columbia University. Zuvor arbeitete er als Verteidiger für zum Tode Verurteilte und engagierte sich für Menschenrechte in Südafrika und Guatemala. Als Sohn französischer Eltern wuchs er in New York auf und studierte in Princeton und Harvard Politikwissenschaften. Heute lehrt er an der Columbia University in New York und an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris. Er ist Mitherausgeber der Vorlesungen von Michel Foucault.