Buchautor

Benno Herz

Benno Herz ist der Programmdirektor des Thomas Mann House in Los Angeles und war dort zuvor Projektleiter. Bevor er zum Thomas Mann House kam, arbeitete er im Bereich Online-Kommunikation für das Städel Museum in Frankfurt, Deutschland. Herz hat Theater-, Film- und Medienwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt mit den Schwerpunkten digitale Ästhetik und Schnittstellentheorie studiert.