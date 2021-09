Buchautor

Benedikt Peters

Benedikt Peters, geboren in Mönchengladbach, ist Politikredakteur bei der SZ, vorher schrieb er frei, u.a. für Zeit, Neue Zürcher Zeitung und Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Er studierte Politikwissenschaft und Hispanistik in Mannheim, Santiago de Chile, Leipzig und Havanna. Parallel absolvierte er eine Journalistenausbildung am ifp in München.