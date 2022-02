Buchautor

Bekim Sejranovic

Bekim Sejranović, 1972 in Brčko (Bosnien und Herzegowina) geboren, 2020 in Banja Luka gestorben. Schriftsteller und Übersetzer, Studium der Kroatistik in Rijeka, lebte ab 1993 in Norwegen. Er veröffentlichte zahlreiche Erzählungen und Romane und erhielt 2009 den Meša-Selimović-Literaturpreis. Seine Texte wurden in viele Sprachen übersetzt.