Buchautor

Axel Taubert

Axel Täubert, geboren 1976, ist Manager bei Google und dort zuständig für das Kundensegment der Startups in Deutschland. Zuvor war er Head of Gaming bei YouTube und zuständig für sämtliche Creator aus diesem Segment in Europa. Schon in jungen Jahren hat er mehrere Unternehmen gegründet und begleitet mittlerweile diverse Startups als Business Angel. Nebenher ist er Autor von Sach- und Kinderbüchern und lebt mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in München.