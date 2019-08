Buchautor

Astrid van Nahl

Astrid van Nahl, geboren 1951 in Schweinfurt, ist eine deutsche skandinavistische Mediävistin, Publizistin und Übersetzerin. Sie ist derzeit tätig als Lehrbeauftragte an der Universität Bonn, als wissenschaftliche Mitarbeiterin an religionswissenschaftlichen Projekten und Publikationen an der Universität Uppsala, "chief-Editor" bei Mouton de Gruyter sowie Chefredakteurin und Mitbegründerin des Onlinemagazins Alliteratus.