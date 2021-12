Buchautor

Asiem el Difraoui

Asiem El Difraoui, 1965 als Sohn eines ägyptischen Vaters und einer deutschen Mutter geboren und in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, studierte in London und Kairo und promovierte in Paris bei Gilles Kepel. Er berät deutsche und französische Regierungsorgane und kommentiert auf ARD, BBC und CNN.