Wallstein Verlag, Göttingen 2021

ISBN 9783835339040, Gebunden, 450 Seiten, 44.00 EUR

Arno Trültzsch beschäftigt sich am Beispiel Jugoslawiens und seiner Aktivitäten in den Vereinten Nationen mit dem Zusammenwirken von Ideologie und Außenpolitik in der Entwicklung des Völkerrechts. Neben…