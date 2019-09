Westend Verlag, Frankfurt am Main 2019

ISBN 9783864892677, Gebunden, 296 Seiten, 20.00 EUR

Das Desaster der Deutschen Bahn ist kein Versehen. Es gibt Täter. Sie sitzen in Berlin. In der Bundesregierung, im Bundestag. Und seit Jahren im Tower der Deutschen Bahn. Kritik an der Deutschen Bahn…